Адвокат про справу проти співвласника GNT Group: вихід за межі здорового глузду

Адвокат Науменка називає звинувачення у шахрайстві та підробці документів абсурдними та політично вмотивованими.

"Кваліфікація дій Науменка - абсурдна, а його базові права як громадянина України - ігноруються", - заявив адвокат Олександр Зубрицький.

За його словами, слідство стверджує, що Науменко від самого початку не збирався повертати кредит, але ця версія не витримує жодної критики.

"Протягом першого року після отримання кредиту було сплачено близько 3 мільйонів доларів лише у вигляді відсотків. За практикою Верховного Суду, часткове погашення боргу прямо виключає кваліфікацію дій як шахрайство", - пояснює Зубрицький.

Додатково, під кредит було передано заставне майно вартістю понад 320 мільйонів доларів, що у 16 разів перевищує саму позику.

"Навіщо надавати заставу, яка у 16 разів перевищує суму кредиту, якщо мета - привласнити ці кошти шахрайським шляхом?" - риторично запитує захисник.

Ще одним звинуваченням слідства є підробка складських документів на зерно. Однак, як наголошують адвокати, це твердження суперечить висновкам аудитів компанії Cotenca, залученої самими кредиторами. Перевірки проводились щонайменше тричі протягом двох років і щоразу підтверджували наявність товару.

До того ж, як підкреслює адвокат, Науменко не був службовою чи посадовою особою, його підпису немає на жодному з документів, які вважаються фальсифікованими.

Захист також наполягає, що справа має винятково господарський характер, але її штучно криміналізують. Частина українських судів уже визнавала наявність ознак господарських правовідносин, але кримінальну справу про шахрайство ще не розглянуто по суті.

Ситуація ускладнюється тяжким станом здоров’я Науменка. За словами захисту, за три місяці перебування у СІЗО йому не надали жодної медичної допомоги, попри наявність діагнозу, несумісного з умовами ув’язнення. Апеляційний суд зобов’язав забезпечити кардіологічне обстеження, однак на початок серпня його так і не провели.

Скаргу до Європейського суду з прав людини вже прийнято до провадження. "Науменко проти України" - таку назву має нова справа у Страсбурзі, яка розглядатиметься у пріоритетному порядку.

Захист також фіксує елементи тиску: підозрюваному не дозволяють побачень з родиною, а скарги обвинувачення призначаються до розгляду менше ніж за годину після подання.

Водночас, з’являються і позитивні сигнали. Суд відмовив у запобіжному заході Сергію Грозі, визнавши, що справа має ознаки саме господарського, а не кримінального спору. У справі Науменка зменшено суму застави, але сам підприємець досі перебуває під вартою.