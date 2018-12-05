Адвокат рассказал, кто значился собственником офшорной компании по "делу Мартыненко"

Фото: Николай Мартыненко (nfront.org.ua)

По данным адвоката, собственником компании значился детектив НАБУ

Собственником офшорной компании "Брадкрест" по "делу Мартыненко" значился детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Виталий Дерновой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Мартыненко Игоря Черезова.

По его мнению, все обвинение НАБУ строится на том, что Мартыненко якобы является собственником офшорной компании "Брадкрест", которой чешская компания "Шкода" якобы незаконно перечислила деньги якобы от контракта с "Энергоатомом".

Источник документа - пресс-служба Мартыненко

"Несколько лет близкий к НАБУ депутат Сергей Лещенко на эфирах потрясал ксерокопией с фамилией Мартыненко, вписанной в банковский формуляр о "Брадкресте". А НАБУ на этой ксерокопии построило все свое обвинение относительно Николая Мартыненко. Хотя для доказательства вины кого-либо, в соответствии с законодательством Украины, необходимы исключительно оригиналы документов", - сказал адвокат.

По его словам, эта ксерокопия оказалась "филькиной грамотой". "Это наглядно продемонстрировала в суде защита Мартыненко, представив абсолютно аналогичную ксерокопию, с пометкой "образец", в которой собственником компании "Брадкрест" значился детектив НАБУ Виталий Дерновой. Именно он заканчивал расследование этого распиаренного дела. Причем, в этой ксерокопии стояла подпись, очень похожая на подпись детектива Дернового. Такой "документ" может сделать кто угодно за 10 минут с помощью… ксерокса, даже депутат Лещенко, и козырять похожей бумажкой на эфирах. Оцените глубину абсурда: собственником этой компании можно легко сделать абсолютно любого человека, того же Лещенко, – и после этого заводить против него дело в НАБУ", - сказал Черезов.

"В самом начале "дела Мартыненко" стало очевидным, что НАБУ наполнило дело бумажками, с которыми можно, разве что сходить куда-нибудь - например, на телеэфир", - иронически отметил адвокат.

Он считает эту ситуацию "позором" для НАБУ. По мнению адвоката, дело разваливается из-за отсутствия доказательств уже с первых заседаний суда.

"80% материалов НАБУ из "200 томов" являются аналогичным ксерокопиями, даже для вида никем не заверенными. 20% других якобы доказательств – такие же никчемные бумажки и у нас есть этому документальные подтверждения", - сказал адвокат.

"НАБУ может собрать все свои "тома" и сдать их в макулатуру. А на вырученные деньги купить себе ходя бы один Уголовно-процессуальный кодекс и внимательно его изучать, чтобы в других делах так публично не позориться", - подчеркнул Черезов.

Адвокат указал, что защита представит в суде ряд документов, которые полностью "опровергают как фальсифицированные все обвинения НАБУ по "делу Мартыненко". "Там нет самого состава преступления, наоборот – госпредприятия "Энергоатом" и "Восточный ГОК" получали прибыль в интересах государства. Это подтверждают и независимые экспертизы", - отметил Черезов.