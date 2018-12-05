Адвокат розповів, хто значився власником офшорної компанії у "справі Мартиненка"

Фото: Микола Мартиненко (nfront.org.ua)

За даними адвоката, власником компанії значився детектив НАБУ

Власником офшорної компанії "Брадкрест" по "справі Мартиненка" значився детектив Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Віталій Дерновий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката Мартиненка Ігоря Черезова.

На його думку, всі звинувачення НАБУ будується на тому, що Мартиненко нібито є власником офшорної компанії "Брадкрест", якою чеська компанія "Шкода" нібито незаконно перерахувала гроші нібито від контракту з "Енергоатомом".

Джерело документа - прес-служба Мартиненка

"Кілька років близький до НАБУ депутат Сергій Лещенко на ефірах потрясав ксерокопією з прізвищем Мартиненко, вписаною в банківський формуляр про "Брадкрест". А НАБУ на цій ксерокопії побудувало все своє звинувачення щодо Миколи Мартиненка. Хоча для доказу провини кого-небудь, у відповідності із законодавством України, необхідні виключно оригінали документів", - сказав адвокат.

За його словами, ця ксерокопія виявилася "фількіною грамотою". "Це наочно продемонстрував в суді захист Мартиненка, представивши абсолютно аналогічну ксерокопію, з позначкою "зразок", в якій власником компанії "Брадкрест" значився детектив НАБУ Віталій Дерновий. Саме він закінчував розслідування цієї розпіареної справи. Причому, в цій ксерокопії стояв підпис, дуже схожий на підпис детектива Дернового. Такий "документ" може зробити хто завгодно за 10 хвилин з допомогою... ксерокса, навіть депутат Лещенко, і козиряти схожим папірцем на ефірах. Оцініть глибину абсурду: власником цієї компанії можна легко зробити абсолютно будь-яку людину, того ж Лещенка, – і після цього заводити проти нього справу НАБУ", - сказав Черезов.

"На самому початку "справи Мартиненка" стало очевидним, що НАБУ наповнило справу папірцями, з якими можна, хіба що сходити куди-небудь - наприклад, на телеефір", - іронічно зазначив адвокат.

Він вважає цю ситуацію "ганьбою" для НАБУ. На думку адвоката, справа розвалюється через відсутність доказів вже з перших засідань суду.

"80% матеріалів НАБУ з "200 томів" є аналогічним ксерокопіями, навіть для виду ніким не завіреними. 20% інших нібито доказів – такі ж нікчемні папірці і у нас є цьому документальні підтвердження", - сказав він.

"НАБУ може зібрати всі свої "тома" та здати їх на макулатуру. А на виручені гроші купити собі ходячи б один Кримінально-процесуальний кодекс і уважно її вивчати, щоб в інших справах так публічно не ганьбитися", - підкреслив Черезов.

Адвокат зазначив, що захист представить в суді ряд документів, які повністю "спростовують як фальсифіковані всі звинувачення НАБУ по "справі Мартиненка". "Там немає самого складу злочину, навпаки – держпідприємства "Енергоатом" і "Східний ГЗК" отримували прибуток в інтересах держави. Це підтверджують і незалежні експертизи", - зазначив Черезов.