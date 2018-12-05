Адвокат розповів, хто значився власником офшорної компанії у "справі Мартиненка"

За даними адвоката, власником компанії значився детектив НАБУ
Власником офшорної компанії "Брадкрест" по "справі Мартиненка" значився детектив Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Віталій Дерновий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката Мартиненка Ігоря Черезова.
На його думку, всі звинувачення НАБУ будується на тому, що Мартиненко нібито є власником офшорної компанії "Брадкрест", якою чеська компанія "Шкода" нібито незаконно перерахувала гроші нібито від контракту з "Енергоатомом".
Джерело документа - прес-служба Мартиненка
"Кілька років близький до НАБУ депутат Сергій Лещенко на ефірах потрясав ксерокопією з прізвищем Мартиненко, вписаною в банківський формуляр про "Брадкрест". А НАБУ на цій ксерокопії побудувало все своє звинувачення щодо Миколи Мартиненка. Хоча для доказу провини кого-небудь, у відповідності із законодавством України, необхідні виключно оригінали документів", - сказав адвокат.
За його словами, ця ксерокопія виявилася "фількіною грамотою". "Це наочно продемонстрував в суді захист Мартиненка, представивши абсолютно аналогічну ксерокопію, з позначкою "зразок", в якій власником компанії "Брадкрест" значився детектив НАБУ Віталій Дерновий. Саме він закінчував розслідування цієї розпіареної справи. Причому, в цій ксерокопії стояв підпис, дуже схожий на підпис детектива Дернового. Такий "документ" може зробити хто завгодно за 10 хвилин з допомогою... ксерокса, навіть депутат Лещенко, і козиряти схожим папірцем на ефірах. Оцініть глибину абсурду: власником цієї компанії можна легко зробити абсолютно будь-яку людину, того ж Лещенка, – і після цього заводити проти нього справу НАБУ", - сказав Черезов.
"На самому початку "справи Мартиненка" стало очевидним, що НАБУ наповнило справу папірцями, з якими можна, хіба що сходити куди-небудь - наприклад, на телеефір", - іронічно зазначив адвокат.
Він вважає цю ситуацію "ганьбою" для НАБУ. На думку адвоката, справа розвалюється через відсутність доказів вже з перших засідань суду.
"80% матеріалів НАБУ з "200 томів" є аналогічним ксерокопіями, навіть для виду ніким не завіреними. 20% інших нібито доказів – такі ж нікчемні папірці і у нас є цьому документальні підтвердження", - сказав він.
"НАБУ може зібрати всі свої "тома" та здати їх на макулатуру. А на виручені гроші купити собі ходячи б один Кримінально-процесуальний кодекс і уважно її вивчати, щоб в інших справах так публічно не ганьбитися", - підкреслив Черезов.
Адвокат зазначив, що захист представить в суді ряд документів, які повністю "спростовують як фальсифіковані всі звинувачення НАБУ по "справі Мартиненка". "Там немає самого складу злочину, навпаки – держпідприємства "Енергоатом" і "Східний ГЗК" отримували прибуток в інтересах держави. Це підтверджують і незалежні експертизи", - зазначив Черезов.