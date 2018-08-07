Адвокат розповів про стан здоров'я Сенцова

Український політв'язень Олег Сенцов знаходиться в поганому стані, заявив адвокат Дмитро Дінзе

Український політв'язень Кремля Олег Сенцов, ув'язнений у колонії російського міста Лабитнангі, знаходиться в поганому стані. Про це повідомив адвокат Дмитро Дінзе після відвідування Сенцова, передає "Громадське".

За його словами, у Сенцова сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії, а також дуже низький пульс, близько 40 ударів на хвилину. Дінзе розповів, що Сенцова два рази намагалися умовити поїхати в лікарню. Також він відчуває слабкість у всьому тілі, повідомив адвокат.

Крім того, на питання про те, чи є можливість, що Сенцов припинить голодування, адвокат відповів, що припиняти голодування політв'язень не планує.

При цьому Сенцов проти переведення в громадянську лікарню Лабитнангі, оскільки "завідувач реанімаційним відділенням агресивно до нього выдноситься, і, ймовірно, може тільки нашкодити йому". Він також проти переведення в іншу лікарню, "оскільки не витримає етапування і може померти".

Нагадаємо, 4 серпня стало відомо, що ієрей храму Святого Георгія Побідоносця Богдан Василюк відвідав виправну колонію, де утримується Сенцов. Священик запропонував Сенцову поговорити без присутності сторонніх або сповідатися, однак він відмовився.

Як відомо, в серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд визнав режисера Олега Сенцова і анархіста Олександра Кольченко винними у справі про створення терористичної спільноти, вчиненні та плануванні терактів.

За версією слідства, в 2014 році Сенцов створив "терористичне співтовариство", учасники якого підпалили двері "Російської громади Криму" і вікна відділення "Єдиної Росії", а також готували підриви пам'ятника Леніну і Вічного вогню.