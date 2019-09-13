ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Адвокат раскрыл детали допроса Порошенко

Новости » Политика    13.09.2019 - 15:12
Адвокат раскрыл детали допроса Порошенко
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

У Порошенко считают, что ГБР нужны регулярные провокации

Адвокат Игорь Головань рассказал детали допроса пятого президента Петра Порошенко в Государственном бюро расследований (ГБР). Об этом он написал в своем блоге.

"Когда Петр Порошенко настоятельно попросил допросить его относительно всех имеющихся производств (ведь собственноручные показания все равно уже переданы в ГБР), следователи сначала советовались, а потом сообщили, что у них сломалась камера, поэтому все допросы провести невозможно. А первый, уже завершенный, допрос начать заново", - заявил адвокат.

При этом он подчеркнул, что собственноручные показания Петра Порошенко в производстве, что касается "ПриватБанка", следователям ГБР почему-то не понравились.

"Не понравилось и упоминание о фактах, обнародованных на известной пресс-конференции Горбатюка и Сытника. Не потому ли, что эти показания раскрывают нелепость даже разговоров о каком-то влиянии на принятие уже провозглашенного судебного решения?", - предполагает адвокат.

Порошенко осудил роспуск ЦИК Порошенко прибыл в ГБР на допрос
Новости Украины Порошенко ПетрГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь