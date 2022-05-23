Адвокат Порошенко заявил, что власть не "переросла" преследование оппозиции

"Вопрос в том, почему люди, которые общаются с Медведчуком, которые объясняют ему, что он должен делать, чтобы его обменяли, чтобы Украина согласилась его отдать его куму в обмен на кого-то из наших защитников, почему они захотели, чтобы именно этот текст он наговорил?"- заявил Новиков.

По его мнению, это сейчас не слова Медведчука, это слова тех, кто эти слова писал.

"Я полностью на 100% уверен, что он читал из напечатанного текста. И вопрос не в том, верим ли мы, не верим ли Медведчуку - странный был бы вопрос. Вопрос в том, почему именно сейчас было принято такое решение, чтобы именно этот текст объявить устами Медведчука", - добавляет адвокат.

Также, по его словам, у них было много вопросов к власти, которые они не задавали, потому что понимали, что не ко времени.

"Мы надеялись, что власть будет так же относиться к вопросам, которые потенциально раскалывают общество, потенциально разрушают это единство. К сожалению, кажется, что наши оппоненты другого мнения. Если страна переросла вопрос Шкарлета, если страна переросла много других вопросов, к сожалению, она вопрос преследования оппозиции, кажется, что мнением некоторых людей в наших руководящих органах не переросла", - резюмирует Новиков.