Адвокат Порошенко заявил, что ГБР "сливает" информацию Портнову

Адвокат лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что кто-то в ГБР не только "слил" Андрею Портнову копию письма, но и предоставил информацию о заявлении, на которое отвечает письмо. Об этом он написал в блоге на "Украинской правде" после того, как на Телеграм-канале Портнова опубликовали письмо ГБР, адресованное адвокату.

"На момент написания этого текста файл можно было скачать по этой ссылке. Вчера я таки получил это письмо по почте. Однако я получил другой экземпляр. Не тот, что был кем-то передан господину Портнову. Читатели сами могут убедиться в различиях в написании исходящего номера письма и подписи начальника Первого следственного отдела Е. Франтовского. Еще интересный вопрос. В тексте письма ГБР отсутствуют упоминания о сути моего обращения",- утверждает адвокат Порошенко.