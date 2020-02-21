Делом против Порошенко власть отвлекает внимание, - адвокат

Очередным неправосудным решением против пятого президента Украины Петра Порошенко власть пытается отвлечь внимание общества от неспособности защитить страну и граждан. Об этом на своей странице в Facebook заявил адвокат Порошенко Игорь Головань, передает РБК-Украина.

Напомним, 21 января Печерский райсуд Киева разрешил принудительный привод Петра Порошенко на допрос в Государственный бюро расследований (ГБР).

"Суд не сообщил народному депутату Порошенко о своем заседание, как этого требует статья 482-2 УПК Украины и нарушил территориальную подсудность, то есть постановление является очевидно неправосудным", - написал Головань.

Адвокат отмечает, что это юрисдикция не Печерского суда, а Шевченковского.

"Такую спешку и полное пренебрежение законом можно объяснить лишь политическим давлением со стороны Офиса президента, который - пользуясь случаем, напоминаем - задокументированный на так называемых "пленках Трубы". Уже в который раз всплеск активности правоохранителей приурочен к очередной заграничной поездки Петра Порошенко, которая запланирована на 25 февраля. Это является очевидным признаком прямого негласного и незаконного слежения за Порошенко со стороны действующей власти", - добавил Головань.

По его мнению, таким образом власть отвлекает внимание от неспособности защищать страну и граждан в кризисных ситуациях - на фронте, в экономике и в медицине.

"Это "решение" нарушает практику Европейского суда по правам человека и будет нами обжаловано, мы также подадим жалобу в Высший совет правосудия о привлечении судьи к ответственности", - отметил Головань.

Как писало РБК-Украина, ранее Игорь Головань подал иск на временно исполняющую обязанности председателя Государственного бюро расследования Ирину Венедиктову с целью опровержения информации относительно неявки Петра Порошенко на допросы в ГБР в качестве свидетеля.