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Адвокат Порошенко рассказал об изъятии копий секретных документов по делу моряков

Новости » Политика     14.01.2020 - 10:36
Адвокат Порошенко рассказал об изъятии копий секретных документов по делу моряков
Фото: Игорь Головань (УНИАН)

Игорю Голованю не удалось передать повестки следователи ГБР

Адвокату пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, Игорь Голованю не удалось лично вручить повестки о вызове в суд четырем следователям Государственного бюро расследования, которые проходят свидетелями по иску Андрея Портнова о защите чести и достоинства, сообщает РБК-Украина.

"Следственным явно не нравится перспектива отвечать на вопрос о том, откуда многолетний друг руководителя президентского офиса получает подробную информацию об их деятельности по "делу моряков ", - добавил адвокат.

Однако, по данным Голованя, следователи продолжают скидывать по "делу моряков" секретную информацию.

Адвокат Порошенко рассказал об изъятии копий секретных документов по делу моряков"На днях в Едином государственном реестре судебных решений буквально на сутки "засветились" решения Печерского суда, которым все тем же Сергеевой, Роженко, Гульченко и другим следственным группы предоставлена ​​возможность изъять копии секретных документов, в частности "разведывательные донесения Главного управления разведки Министерства обороны Украины о деятельности войск (сил) вооруженных сил РФ и пограничной службы ФСБ РФ ..."", - сообщил Головань, добавив, что на сегодняшний день в реестре этих постановлений нет, они незаконно скрыты от украинского общества.

Следователи ГБР не хотят появляться в суде и давать показания, - адвокат Порошенко Адвокат Порошенко о ГБР: они не знают, что делать с повестками
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