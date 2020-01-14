Адвокат Порошенка розповів про вилучення копій таємних документів у справі моряків

Фото: Ігор Головань (УНІАН)

Ігорю Голованю не вдалося передати повістки слідчим ДБР

Адвокату п’ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, Ігорю Голованю не вдалося особисто вручити повістки про виклик до суду чотирьом слідчим Державного бюро розслідування, які проходять свідками за позовом Андрія Портнова про захист честі та гідності, повідомляє РБК-Україна.

"Слідчим явно не подобається перспектива відповідати на питання про те, звідки багаторічний друг керівника президентського офісу отримує докладну інформацію про їх діяльність у "справі моряків", - додав адвокат.

Однак, за даними Голованя, слідчі продовжують скидати по "справі моряків" таємну інформацію.

"На днях у Єдиному державному реєстрі судових рішень буквально на добу "засвітилися" ухвали Печерського суду, якими все тим же Сергєєвій, Роженку, Гульченку та іншим слідчим групи надано можливість вилучити копії таємних документів, зокрема, "розвідувальні донесення Головного управління розвідки Міністерства оборони України стосовно діяльності військ (сил) збройних сил РФ та прикордонної служби ФСБ РФ..."", - повідомив Головань, додавши, що станом на зараз у реєстрі тих ухвал не має, вони незаконно приховані від українського суспільства.