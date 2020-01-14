ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Адвокат Порошенка розповів про вилучення копій таємних документів у справі моряків

Новини » Політика     14.01.2020 - 10:36
Адвокат Порошенка розповів про вилучення копій таємних документів у справі моряків
Фото: Ігор Головань (УНІАН)

Ігорю Голованю не вдалося передати повістки слідчим ДБР

Адвокату п’ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, Ігорю Голованю не вдалося особисто вручити повістки про виклик до суду чотирьом слідчим Державного бюро розслідування, які проходять свідками за позовом Андрія Портнова про захист честі та гідності, повідомляє РБК-Україна.

"Слідчим явно не подобається перспектива відповідати на питання про те, звідки багаторічний друг керівника президентського офісу отримує докладну інформацію про їх діяльність у "справі моряків", - додав адвокат.

Однак, за даними Голованя, слідчі продовжують скидати по "справі моряків" таємну інформацію.

Адвокат Порошенка розповів про вилучення копій таємних документів у справі моряків"На днях у Єдиному державному реєстрі судових рішень буквально на добу "засвітилися" ухвали Печерського суду, якими все тим же Сергєєвій, Роженку, Гульченку та іншим слідчим групи надано можливість вилучити копії таємних документів, зокрема, "розвідувальні донесення Головного управління розвідки Міністерства оборони України стосовно діяльності військ (сил) збройних сил РФ та прикордонної служби ФСБ РФ..."", - повідомив Головань, додавши, що станом на зараз у реєстрі тих ухвал не має, вони незаконно приховані від українського суспільства.

Слідчі ДБР не бажають з’являтися до суду і давати свідчення, - адвокат Порошенка Адвокат Порошенка про ДБР: вони не знають, що робити з повістками
Новини України Порошенко Петро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся