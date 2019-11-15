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Адвокат Порошенко призвал Рябошапку не анонсировать подозрения публично

Новости » Политика     15.11.2019 - 12:04
Адвокат Порошенко призвал Рябошапку не анонсировать подозрения публично
Фото: Петр Порошенко (из открытых источников)

Головань прокомментировал заявление генпрокурора

Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань призвал генпрокурора Руслана Рябошапку уважать Конституцию и не анонсировать публично подозрения. Об этом он сообщил в своем блоге.

"Согласно статье 105 Конституции, звание Президента Украины охраняется законом и сохраняется за ним пожизненно. Намеки о делах, где Петр Порошенко "может иметь другой статус не свидетеля" – является посягательством на честь и достоинство пятого президента Украины, а следовательно – нарушением Конституции", - заявил адвокат.

Адвокат Порошенко также напомнил, что совсем недавно генеральный прокурор публично обещал "не анонсировать подозрения" и должен был бы придерживаться слова.

Головань прокомментировал заявление генпрокурора о якобы "запланированном на пятницу допросе Порошенко в деле об Иловайской трагедии".

"Сообщаю, что Петр Порошенко никаких вызовов на допрос не получал. Кроме того, на 15 ноября 2019 года запланированы пленарные заседания Верховной рады Украины. Также информирую, что Петр Порошенко готов предоставить собственноручные показания, о чем работникам прокуратуры сообщили", - сказал юрист.

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