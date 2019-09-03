Адвокат Порошенко опровергает обвинения Портнова о распространении недостоверной информации

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань опровергает обвинения бывшего советника экс-крезидента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова в распространении против него недостоверной информации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог Голованя на "Украинской правде".

Так, Головань опубликовал в своем блоге отзыв на исковое заявление Портнова, в котором последний утверждает, что Порошенко и партией "Европейская солидарность" и телеканалом "Прямой" были распространены о Портнове недостоверные негативные сведения. И требует опровергнуть якобы утверждение следующего содержания: "Материалы "дела моряков" не смотря на тайну следствия были переданы ГБР господину Портнову, который затем передал эту информацию Российской Федерации, а конкретно постоянному представителю РФ в ООН Василию Небензе".

Портнов считает, что упоминание его фамилии в контексте передачи сведений Российской Федерации вредит чести и достоинству.

Головань в тексте отзыва подробно анализирует правовые нормы и приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований Портнова, предъявленных к Порошенко:

отсутствует событие правонарушения;

Порошенко не является автором и распространителем соответствующей информации;

распространенная информация является достоверной, а Портнов не доказал ее недостоверность надлежащими и допустимыми доказательствами;

распространенная информация не является негативной, а Портнов не довел ее негативный характер надлежащими и допустимыми доказательствами;

распространенная информация не нарушает личные неимущественные права Портнова.

Адвокат Порошенко просит отказать в полном объеме в удовлетворении иска Портнова.