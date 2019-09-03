Адвокат Порошенка спростовує звинувачення Портнова про поширення недостовірної інформації

Адвокат п'ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань спростовує звинувачення колишнього раднико екс-крезидента України Віктора Януковича Андрія Портнова у поширенні проти нього недостовірної інформації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог Голованя на "Українській правді".

Так, Головань опублікував у своєму блозі відзив на позовну заяву Портнова, в якій останній стверджує, що Порошенком, партією "Європейська солідарність" та телеканалом "Прямий" було поширено про Портнова недостовірні негативні відомості. І вимагає спростувати нібито твердження такого змісту: "Матеріали "справи моряків" не зважаючи на таємницю слідства були передані ДБР пану Портнову, який̆ потім передав цю інформацію Російській Федерації, а конкретно постійному представнику РФ в ООН Василю Небензю".

Портнов вважає, що згадка його прізвища у контексті передачі відомостей Російській Федерації шкодить честі і гідності.

Головань у тексті відзиву детально аналізує правові норми і доходить висновку про відсутність підстав для задоволення позовних вимог Портнова, пред'явлених до Порошенка:

відсутня подія правопорушення;

Порошенко не є автором та поширювачем відповідної інформації;

поширена інформація є достовірною, а Портнов не довів її недостовірність належними та допустимими доказами;

поширена інформація не є негативною, а Портнов не довів її негативний характер належними та допустимими доказами;

поширена інформація не порушує особисті немайнові права Портнова.

Адвокат Порошенка просить відмовити у повному обсязі у задоволенні позову Портнова.