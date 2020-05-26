Адвокат Порошенка назвав виклик на допит в ДБР через відео незаконним

Фото: Ігор Головань (eurosolidarity.org)

Адвокат наголошує, що особа викликається до слідчого шляхом вручення повістки, а не відео

Порядок здійснення виклику у кримінальному провадженні врегульовано статтею КПК України, за якою особа викликається до слідчого виключно шляхом вручення повістки. Тому виклик Петра Порошенка на допит в Державне бюро розслідувань (ДБР) у відеоформаті - не відповідає закону. Про це написав у своєму блозі на "Українській правді" адвокат п’ятого резидента Петра Порошенка Ігор Головань.

"Єдине, що здатні запропонувати слідчі - влаштувати Петру Порошенку "пригоди" у вигляді допитів у якості свідка, повернувшись до розміщення на сайті ДБР таких любих президенту "відосиків", публікація яких у мережі на думку креативних слідчих має замінити вручення повістки у встановленому КПК порядку", - пише Головань.

Адвокат нагадує, що порядок здійснення виклику у кримінальному провадженні врегульовано статтею 135 КПК України, згідно з якою особа викликається до слідчого шляхом вручення повістки.

"Потурати порушенням закону ми не будемо. По-друге, влада вже не криється, відверто заявляючи про свій намір за будь-яку ціну "нейтралізувати" головного політичного опонента шляхом репресій. Фейкові провадження, що їх "розслідує" ДБР, очевидно спрямовані проти Петра Порошенка", - додає адвокат.

Головань наголошує, що спроби допитати Петра Порошенка як свідка у провадженні, очевидно спрямованому проти нього, є грубим порушенням Конституції.

Нагадаємо, Державне бюро розслідування оприлюднило повістку про виклик екс-президента Петра Порошенка на допит у якості свідка 22 травня. П’ятого президента України чекали у ДБР 26 травня об 11:00.

В цілому ж, ДБР розслідує понад 13 кримінальних проваджень, в яких Петро Порошенко є свідком. Серед них, зокрема - перехід українських кораблів через Керченську протоку, що спричинило введення воєнного стану в Україні рік тому.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олександра Діденко