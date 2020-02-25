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Генпрокуратура завела дело против Кузьмина и Шуфрича, - адвокат Порошенко

Новости » Политика     25.02.2020 - 17:36
Генпрокуратура завела дело против Кузьмина и Шуфрича, - адвокат Порошенко
Фото: Игорь Головань (eurosolidarity.org)

Уголовные производства зарегистрированы за ложные сообщения

Офис Генерального прокурора зарегистрировал уголовное производство в отношении группы народных депутатов "Оппозиционной платформы - За життя", в частности, Г.Кузьмина, Н.Скорика, Ю.Загороднего, Н.Шуфрича и других, за ложное сообщение о преступлении. Об этом сообщил адвокат Петра Порошенко Игорь Головань, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"17 декабря прошлого года группа народных депутатов из фракции "Оппозиционная платформа - За життя" подали в НАБУ депутатское обращение о возможном, по их мнению, ограблении Украины на 100 миллиардов долларов США бывшим президентом США Бараком Обамой и президентом Украины Петром Порошенко, а также захват власти в Украине экс-администрацией президента США и, как указано в заявлении, ее агентурной сетью во главе с Порошенко", - отметил Игорь Головань.

Адвокат подчеркнул, что никаких фактов это заявление не содержит, а ее авторы таким образом имели целью ввести в заблуждение детективов НАБУ.

"Это - безосновательные и ложные обвинения в совершении правонарушений, которые являются не подтвержденными, а именно гипотетическими предположениями, совершенные оппонентами демократической партии США, вероятно, в рамках внутриполитической предвыборной борьбы за пост президента США", - отметил Головань.

По мнению адвоката, эти заявления должны оцениваться как представление заведомо ложного сообщения о преступлении. Адвокат убеждён, что подобные юридические фейки должны получить соответствующую правовую оценку.

Как писало РБК-Украина, ранее Игорь Головань подал иск на временно исполняющую обязанности председателя Государственного бюро расследования Ирину Венедиктову с целью опровержения недостоверной информации относительно неявки Петра Порошенко на допросы в ГБР в качестве свидетеля.

У Порошенко заявили о политически мотивированных судебных решениях Делом против Порошенко власть отвлекает внимание, - адвокат
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