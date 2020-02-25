ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Генпрокуратура завела справу проти Кузьміна та Шуфрича, - адвокат Порошенка

Новини » Політика     25.02.2020 - 17:36
Генпрокуратура завела справу проти Кузьміна та Шуфрича, - адвокат Порошенка
Фото: Ігор Головань (eurosolidarity.org)

Кримінальні провадження зареєстровані через неправдиві повідомлення

Офіс Генерального прокурора зареєстрував кримінальне провадження щодо групи народних депутатів ОПЗЖ, зокрема, Р.Кузьміна, М.Скорика, Ю.Загороднього, Н.Шуфрича та інших, за неправдиве повідомлення про злочин. Про це повідомив адвокат Петра Порошенка Ігор Головань, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Європейської солідарності".

"17 грудня минулого року група народних депутатів із фракції «Опозиційна платформа – За життя» подали до НАБУ депутатське звернення про можливе, на їхню думку, пограбування України на 100 мільярдів доларів США колишнім президентом США Бараком Обамою та президентом України Петром Порошенком, а також захоплення влади в України екс-адміністрацією президента США та, як зазначено у заяві, її агентурною мережею на чолі з Порошенком", - зазначив Ігор Головань.

Адвокат наголосив, що жодних фактів ця заява не містить, а її автори таким чином мали на меті ввести в оману детективів НАБУ.

"Це – безпідставне та неправдиве звинувачення у вчиненні правопорушень, які є не підтвердженими, а саме гіпотетичне припущення здійснене опонентом демократичної партії США, ймовірно, в рамках внутрішньополітичної передвиборчої боротьби за посаду президента США", - зазначив Головань.

На переконання адвоката, ця заява повинна оцінюватись як подання завідомо неправдивого повідомлення про злочин. Адвокат наголошує, що подібні юридичні фейки мають отримати відповідну правову оцінку.

Як писало РБК-Україна, Ігор Головань подав позов на тимчасово виконуючу обов’язки голови Державного бюро розслідування Ірину Венедиктову з метою спростування недостовірної інформації щодо неявки Петра Порошенка на допити в ДБР у якості свідка.

У Порошенка заявили про політично вмотивовані судові рішення Справою проти Порошенка влада відволікає увагу, - адвокат
Новини України Порошенко ПетроГПУДБРОпозиційна платформа За життя
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся