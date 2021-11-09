Адвокат опроверг утверждение Нацбанка о связи Суркиса с "Приватбанком"

"Скажите, пожалуйста, как можно быть связанным с банком, если ты не являешься его акционером и никоим образом не влияешь на работу этого учреждения? Более того, если вы действительно связаны с банком и знаете, что ваши деньги могут быть списаны с ваших счетов, то, пожалуй, вы их заберете с этих счетов? Но семья Суркисов этого никогда не делала. Их средства все время находились на счетах "ПриватБанка" вплоть до момента его национализации", - говорит Алексеев.

По мнению адвоката, еще более абсурден аргумент, по которому его клиента связали с вышеназванным банковским учреждением.

"Национальный банк оправдывает все свои претензии к Игорю Суркису тем, что он якобы являлся владельцем существенного участия около 25% в медиахолдинге "1+1". Вот только Игорь Суркис все время был владельцем доли чуть более 8%. А по украинскому закону "существенное участие" - это 10 и более процентов. Поэтому элементарные знания математики свидетельствуют об ошибочности, ошибочности и незаконности позиции Национального банка", - отмечает Игорь Алексеев.

По его словам, украинские суды неоднократно доказывали отсутствие связи между Игорем Суркисом и "ПриватБанком".

"И в последний раз совсем недавно: в начале октября суд в очередной раз констатировал, что Национальный банк не подтвердил существенное участие господина Суркиса в медиахолдинге "1+1", из-за которого была якобы установлена ​​его связь с "ПриватБанком", - резюмирует адвокат.