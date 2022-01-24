Адвокат опроверг обвинения ГБР в невыполнении Порошенко судебных обязательств

Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань опроверг обвинения ГБР в сторону политика, касающихся невыполнения возложенных на него судом обязательств. Речь идет об условиях меры пресечения по делу о поставках угля из ОРДЛО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост адвоката в Facebook .

"ГБР не может не лгать. Паспорта Петра Порошенко сданы в ЦГУ ГМС в г. Киев и Киевской области мной лично сегодня утром (24 января, - ред.)", - заявил Головань, добавив скриншот соответствующего штампа.

Напомним, Печерский районный суд Киева возложил на бывшего президента Петра Порошенко ряд обязательств, в частности сдать на хранение в соответствующие органы свой паспорт или другие документы, позволяющие выезд за пределы Украины.

Как сообщалось, прокуратура просила для Порошенко арест с возможностью залога, поэтому уже обжаловала избранную бывшему президенту меру пресечения.