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Адвокат опроверг обвинения ГБР в невыполнении Порошенко судебных обязательств

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Киев, Понедельник 24 января 2022 16:08
Адвокат опроверг обвинения ГБР в невыполнении Порошенко судебных обязательств Фото: лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань опроверг обвинения ГБР в сторону политика, касающихся невыполнения возложенных на него судом обязательств. Речь идет об условиях меры пресечения по делу о поставках угля из ОРДЛО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост адвоката в Facebook.

"ГБР не может не лгать. Паспорта Петра Порошенко сданы в ЦГУ ГМС в г. Киев и Киевской области мной лично сегодня утром (24 января, - ред.)", - заявил Головань, добавив скриншот соответствующего штампа.

Адвокат опроверг обвинения ГБР в невыполнении Порошенко судебных обязательств

Напомним, Печерский районный суд Киева возложил на бывшего президента Петра Порошенко ряд обязательств, в частности сдать на хранение в соответствующие органы свой паспорт или другие документы, позволяющие выезд за пределы Украины.

Как сообщалось, прокуратура просила для Порошенко арест с возможностью залога, поэтому уже обжаловала избранную бывшему президенту меру пресечения.

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