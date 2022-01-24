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Адвокат спростував звинувачення ДБР у невиконанні Порошенком судових зобов'язань

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Київ, Понеділок 24 січня 2022 16:08
Адвокат спростував звинувачення ДБР у невиконанні Порошенком судових зобов'язань Фото: лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань спростував звинувачення ДБР у бік політика щодо невиконання покладених на нього судом зобов'язань. Йдеться про умови запобіжного заходу у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис адвоката у Facebook.

"ДБР не може не брехати. Паспорти Петра Порошенка здані в ЦМУ ДМС у м. Київ та Київській області мною особисто сьогодні вранці (24 січня, - ред.)", - заявив Головань, додавши скріншот відповідного штампу.

Адвокат спростував звинувачення ДБР у невиконанні Порошенком судових зобов'язань

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва поклав на колишнього президента низку зобов'язань, зокрема здати на зберігання до відповідних органів свій закордонний паспорт чи інші документи, які дозволяють виїзд за межі України.

Як повідомлялось, прокуратура просила для Порошенка арешт з можливістю застави, тому вже оскаржила обраний колишньому президенту запобіжний захід.

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