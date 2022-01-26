Адвокат опроверг новые обвинения ГБР в адрес Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) заявило, что пятый президент Петр Порошенко сдал в ЦГУ ГМС в г. Киев и Киевской области свои паспорта только после того, как бюро обнародовало факт неисполнения политиком судебных обязательств. Но представитель защиты Порошенко опровергнул этот факт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение адвоката политика Игоря Голованя в Facebook.

"Вроде бы пятый президент сдал паспорта на выполнение судебного решения "после публичного освещения факта". Во-первых, какое право имеют обнаглевшие правонарушители "публично освещать"? Пусть не сомневаются, за это придется отвечать", - спрашивает Головань.

Во-вторых, по словам правозащитника, информация о паспортах Порошенко была опубликована в Telegram-канале 24 января в 15:06. Адвокат напомнил, что опубликовал опровержение со скриншотом штампа ЦГУ ГМС в Киеве и Киевской области в тот же день в 15:32.

"Как я успел за 26 минут смотаться на Березняковскую, 4а? Паспорта были сданы за несколько часов до сообщения в Telegram-канале. Повторяю, паспорта были сданы 24 января до обеденного перерыва, который начинается в ЦГУ ГМС в г. Киеве и Киевской области в 12:00", - подчеркнул адвокат.