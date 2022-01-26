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Адвокат спростував нові звинувачення ДБР на адресу Порошенка

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Київ, Середа 26 січня 2022 17:23
Адвокат спростував нові звинувачення ДБР на адресу Порошенка Фото: лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Державне бюро розслідувань (ДБР) заявило, що п'ятий президент Петро Порошенко здав в ЦМУ ДМС у м. Київ та Київській області свої паспорти лише після того, як бюро оприлюднило факт невиконання політиком судових зобов’язань. Але представник захисту Порошенка заперечив цей факт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис адвоката політика Ігоря Голованя у Facebook.

"Нібито п'ятий президент здав паспорти на виконання судової ухвали "після публічного висвітлення факту". По-перше, яке право мають знахабнілі правопорушники "публічно висвітлювати"? Хай не сумніваються, за це доведеться відповідати", - питає Головань.

По-друге, за словами захисника, інформацію про паспорти Порошенка було опубліковано у Telegram-каналі 24 січня о 15:06. Адвокат нагадав, що опублікував спростування зі скріншотом штампу ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області того ж дня о 15:32.

"Як я встиг за 26 хвилин змотатися на Березняківську, 4а? Та просто паспорти були здані за кілька годин до допису в Telegram-каналі. Повторюю, паспорти були здані 24 січня до обідньої перерви, яка починається у ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області о 12:00", - підкреслив адвокат.

Як повідомлялось, колишнього президента України Петра Порошенка викликають на допит. ДБР призначило дату - 31 січня.

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