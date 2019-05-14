Адвокат обвинил САП в саботаже "дела Мартыненко"

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) 14 мая не явились на очередное судебное заседание по "делу Мартыненко". Об этом сообщил адвокат Николая Мартыненко Петр Бойко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу экс-нардепа.

"НАБУ и САП перешли к открытому саботажу по этому делу. Прокуроры САП никого не предупредили и проявили откровенное неуважение к суду. НАБУ и САП увидели, что распиаренное дело уже развалилось в суде. Сфальсифицированные экспертизы рисовали сомнительные частные фирмы, и сюда искусственно приплели фамилию Мартыненко. На самом деле нет никаких убытков для государства - напротив, оно получило прибыль. Защита в суде последовательно опровергает все фейки, которые годами тиражировались по Мартыненко и другим людям", - сказал Бойко.

По его словам, прокурор САП Алексей Скибенко ранее прямо заявил, что сторона обвинения не заинтересована в установлении объективной истины по "делу Мартыненко".

"Всю надежду НАБУ и САП возлагают на давление на судей, чтобы заставить их принимать не правовые, а сугубо политические решения. Поэтому сейчас НАБУ и САП решили потянуть время, когда убедились в полном провале своей юридической позиции. Они надеются давить пиар-средствами", - сказал адвокат.

У Мартыненко также отметили, что "все виновные в фальсификациях во главе с директором НАБУ Сытником понесут уголовную ответственность".

"Поэтому господин Сытник надеется сбежать в ВР и спрятаться за депутатской неприкосновенностью", - считают в пресс-службе.