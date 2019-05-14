Адвокат звинуватив САП у саботажі "справи Мартиненка"

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) 14 травня не з'явилися на чергове судове засідання по "справі Мартиненка". Про це повідомив адвокат Миколи Мартиненка Петро Бойко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу екс-нардепа.

"НАБУ і САП перейшли до відкритого саботажу по цій справі. Прокурори САП нікого не попередили і виявили відверту неповагу до суду. НАБУ і САП побачили, що розпіарена справа вже розвалилася в суді. Сфальсифіковані експертизи малювали сумнівні приватні фірми, і сюди штучно приплели прізвище Мартиненка. Насправді немає жодних збитків для держави - навпаки, вона отримала прибуток. Захист в суді послідовно спростовує всі фейки, які роками тиражувалися по Мартиненку і інших людях", - сказав Бойко.

За його словами, прокурор САП Олексій Скибенко раніше прямо заявив, що сторона звинувачення не зацікавлена у встановленні об'єктивної істини по "справі Мартиненка".

"Всю надію НАБУ і САП покладають на тиск на суддів, щоб змусити їх приймати не правові, а суто політичні рішення. Тому зараз НАБУ і САП вирішили потягнути час, коли переконалися в повному провалі своєї юридичної позиції. Вони сподіваються тиснути піар-засобами", - сказав адвокат.

У Мартиненка також зазначили, що "всі винні у фальсифікаціях на чолі з директором НАБУ Ситником понесуть кримінальну відповідальність".

"Тому пан Ситник сподівається втекти у ВР і сховатися за депутатською недоторканністю", - вважають в прес-службі.