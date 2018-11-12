Адвокат обвинил НАБУ в дискредитации суда по "делу Мартыненко"

Фото: Николай Мартыненко (УНИАН)

У Мартыненко считают, что НАБУ давит на суд через "лояльных активистов"

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) через "лояльных активистов" давит на Шевченковский райсуд Киева, который рассматривает так называемое "дело Мартыненко". Об этом заявил адвокат Петр Бойко, сообщает пресс-служба бывшего депутата Николая Мартыненко.

Адвокат призвал НАБУ к честной состязательности в суде. Бюро, по мнению Бойко, постоянно нарушает презумпцию невиновности Мартыненко и других фигурантов дела и пытается действовать внесудебными средствами.

По словам защитника, НАБУ еще до суда прекрасно осознавало отсутствие не только доказательств, но и самого состава преступления по распиаренному "делу Мартыненко".

"Бюро годами не хотело передавать дело в суд и было вынуждено сделать это только под давлением защиты. Теперь дошло до абсурда - Мартыненко обвиняют в том, что он не хочет затягивать рассмотрение дела в суде! НАБУ стремится лишить его права на правосудие", - сказал Петр Бойко.

Адвокат указал, что после того, как Шевченковский райсуд начал регулярно проводить заседания по этому делу, со стороны НАБУ начались информационные атаки и дискредитация суда.

"Например, 9 ноября ЦПК Шабунина вбросил дезинформацию о якобы изменении судом своего решения о порядке рассмотрения доказательств. Хотя суд ничего не менял и придерживался обычной практики, соответствующей европейской, перед тем заслушав обе стороны", - подчеркнул Бойко.

Авдокат указал, что близкие к НАБУ "активисты" начали манипулировать о якобы "высокой частоте" судебных заседаний.

"Но защита все время публично заявляла о стремлении к открытому судебному процессу и апеллировала к суду о том, чтобы не затягивать рассмотрение дела. А решения Европейского суда по правам человека неоднократно указывали на то, что в Украине грубо нарушается право на справедливый суд из-за длительного рассмотрения уголовных производств. Поэтому тезисы пиар-сопровождения НАБУ противоречат и европейским принципам правосудия", - отметил Петр Бойко.

Он призвал СМИ избегать однобокого освещения дела и дождаться представления в суде материалов защиты. "Мы готовы документально, с экспертизами опровергнуть все обвинения - в т.ч. в Антикоррупционном суде", - сказал адвокат.

По его мнению, "все тома обвинений, которые радостно цитируют близкие к НАБУ "активисты" - очень дорогая кипа макулатуры, на которую потрачены многие миллионы государственных средств".

Пресс-служба также сообщила, что Мартыненко предоставил журналистам решения из судебного реестра о том, что "НАБУ незаконно возбудила новые дела по тем же эпизодам, которые сейчас рассматриваются в суде". "Это грубое нарушение закона. НАБУ так боится проиграть, что пытается повторно все фальсифицировать", - сказал Мартыненко.