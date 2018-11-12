Адвокат звинуватив НАБУ в дискредитації суду по "справі Мартиненка"

Фото: Микола Мартиненко (УНІАН)

У Мартиненка вважають, що НАБУ тисне на суд через "лояльних активістів"

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) через "лояльних активістів" тисне на Шевченківський райсуд Києва, який розглядає так звану "справу Мартиненка". Про це заявив адвокат Петро Бойко, повідомляє прес-служба колишнього депутата Миколи Мартиненка.

Адвокат закликав НАБУ до чесної змагальності в суді. Бюро, на думку Бойка, постійно порушує презумпцію невинності Мартиненка та інших фігурантів справи і намагається діяти позасудовими засобами.

За словами захисника, НАБУ ще до суду прекрасно усвідомлювала відсутність не лише доказів, але і самого складу злочину за розпіареного "справі Мартиненка".

"Бюро роками не хотіло передавати справу в суд і було змушене зробити це під тиском захисту. Тепер дійшло до абсурду - Мартиненка звинувачують у тому, що він не хоче затягувати розгляд справи в суді! НАБУ прагне позбавити його права на правосуддя", - сказав Петро Бойко.

Адвокат вказав, що після того, як Шевченківський райсуд почав регулярно проводити засідання по цій справі, з боку НАБУ почалися інформаційні атаки і дискредитація суду.

"Наприклад, 9 листопада ЦПК Шабуніна вкинув дезінформацію про нібито зміну судом свого рішення про порядок розгляду доказів. Хоча суд нічого не міняв і дотримувався звичайної практики, відповідної європейської, перед тим заслухавши обидві сторони", - підкреслив Бойко.

Авдокат вказав, що близькі до НАБУ "активісти" почали маніпулювати про нібито "високу частоту" судових засідань.

"Але захист весь час публічно заявляв про прагнення до відкритого судового процесу та апелював до суду про те, щоб не затягувати розгляд справи. А рішення Європейського суду з прав людини неодноразово вказували на те, що в Україні грубо порушується право на справедливий суд через тривалий розгляд кримінальних проваджень. Тому тези піар-супроводу НАБУ суперечать і європейським принципам правосуддя", - зазначив Петро Бойко.

Він закликав ЗМІ уникати однобокого висвітлення справи і дочекатися подання до суду матеріалів захисту. "Ми готові документально, з експертизами спростувати всі звинувачення - у т. ч. в Антикорупційному суді", - сказав адвокат.

На його думку, "всі томи звинувачень, які радісно цитують близькі до НАБУ "активісти" - дуже дорога купа макулатури, на яку витрачено багато мільйонів державних коштів".

Прес-служба також повідомила, що Мартиненко надав журналістам рішення з судового реєстру про те, що "НАБУ незаконно порушила нові справи за тим же епізодами, які зараз розглядаються в суді". "Це грубе порушення закону. НАБУ так боїться програти, що намагається повторно все фальсифікувати", - сказав Мартиненко.