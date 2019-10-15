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Адвокат назвал имя украинца, который попал в списки по обмену пленными

Новости » Политика    15.10.2019 - 12:32
Адвокат назвал имя украинца, который попал в списки по обмену пленными
Фото: Константин Давыденко (1tv.ru)

Верховный суд России во вторник сократил Давыденко тюремный срок за шпионаж до семи лет

Украинец Константин Давыденко, которому Верховный суд России во вторник сократил тюремный срок за шпионаж до семи лет, включенный в списки по обмену пленными. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Динзе, сообщают росСМИ.

По словам Динзе, суд учел проблемы осужденного со здоровьем, в том числе подозрение на диабет, а также его помощь следствию и положительные характеристики. Адвокат подчеркнул, что его подзащитный не заключал сделок со следствием, только оказывал помощь.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что анонсированный ранее обмен пленными с Россией будет включать три группы людей.

Также президент Владимир Зеленский сообщил, что дата нового обмена пленными между Украиной и Россией станет известна после саммита в нормандском формате. Зеленский уточнил, что Украина подготовила две позиции по обмену, однако пока общение по этому вопросу с Россией нет.

В частности, помощник президента Андрей Ермак, который возглавлял украинскую часть группы по обмену пленных, рассказал о подготовке новых списков обмена пленными между Украиной и РФ.

Преждевременно говорить о новом этапе обмена, - омбудсмен РФ Процесс обмена пленными на решающем этапе, - Пристайко
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