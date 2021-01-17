Адвокат Навального не знает, где он находится

Адвокат российского оппозиционера Алексея Навального не знает, где его удерживают после задержания в аэропорту. Его должны отпустить спустя 48 часов, если за это время не изберут меру пресечения.

Об этом заявил руководитель региональной сети штабов Навального Леонид Волков в Telegram.

"Поговорил сейчас еще раз с адвокатом Ольгой Михайловой. Она тоже не знает, где Алексей. И это сейчас самый главный вопрос: Где Навальный?

Он отметил, что суд по делу Навального назначен на 29 января, и эта дата не может быть сдвинута. Адвокаты оппозиционера и он сам были уведомлены об этом суде надлежащим образом за две недели.

"Полномочий задерживать Алексея до суда у ФСИНа не было: он о дате суда уведомлен, от явки не уклоняется... Могут выпустить завтра или послезавтра, могут устроить завтра или послезавтра какой-то суд-на-скорую-руку по какому-нибудь новому делу", - написал Волков.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний заявила, что Навальный останется под стражей после задержания в аэропорту "Шереметьево". Ему должны избрать меру пресечения.

Как известно, Навальный находился в Германии с конца августа 2020 года. Там он проходил курс лечения и реабилитацию из-за отравления "Новичком". К отравлению причастны сотрудники ФСБ. Однако вечером 17 января он вернулся в Россию и был задержан в аэропорту.