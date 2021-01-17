Адвокат Навального не знає, де він перебуває

Адвокат російського опозиціонера Олексія Навального не знає, де його утримують після затримання в аеропорту. Його повинні відпустити через 48 годин, якщо за цей час не оберуть запобіжний захід.

Про це заявив керівник регіональної мережі штабів Навального Леонід Волков в Telegram.

"Поговорив зараз ще раз з адвокатом Ольгою Михайловою. Вона теж не знає, де Олексій. І це зараз найголовніше питання: Де Навальний?

Він зазначив, що суд у справі Навального призначено на 29 січня, і ця дата не може бути зрушена. Адвокати опозиціонера і він сам були повідомлені про це суді належним чином за два тижні.

"Повноважень затримувати Олексія до суду у ФСВП не було: він про дату суду повідомлений, не ухиляється від явки... Можуть випустити завтра або післязавтра, можуть влаштувати завтра або післязавтра якийсь суд-на-швидку руку у якій-небудь новій справі", - написав Волков.

Раніше Федеральна служба виконання покарань заявила, що Навальний залишиться під вартою після затримання в аеропорту "Шереметьєво". Йому повинні обрати запобіжний захід.

Як відомо, Навальний перебував у Німеччині з кінця серпня 2020 року. Там він проходив курс лікування та реабілітацію через отруєння "Новачком". До отруєння причетні співробітники ФСБ. Однак увечері 17 січня він повернувся в Росію і був затриманий в аеропорту.