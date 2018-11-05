Адвокат: НАБУ устроило "пиар-шоу" с незаконным вызовом Мартыненко на допрос

Фото: Николай Мартыненко (УНИАН)

У Мартыненко назвали допрос экс-депутата незаконным

Перед заседанием Шевченковского райсуда Киева по "делу Мартыненко" 5 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) устроило пиар-шоу перед телекамерами, пытаясь "в нарушение закона" вручить Николаю Мартыненко вызов на "незаконный допрос". Об этом заявил адвокат Петр Бойко, сообщает пресс-служба Мартыненко.

"Перед заседанием суда детектив НАБУ без законных оснований дважды пытался вручить Николаю Мартыненко вызов на допрос по делу "Энергоатома" в рамках якобы международной правовой помощи. Но это не имело юридической силы, поскольку, согласно закону, подобные вызовы должны обязательно отправляться через Генеральную прокуратуру Украины. Однако НАБУ, осознавая провальность дела в суде, пытается поддерживать в публичном пространстве обвинения в адрес Николая Мартыненко и использует для этого любые средства", - сказал адвокат.

"После отказа защитников получить незаконный "вызов на допрос" детектив НАБУ пришел в зал и перед телекамерами начал громко требовать от Мартыненко подписать этот "вызов", пытаясь насильно вручить ему в руки какие-то бумажки. Группа поддержки НАБУ в зале суда (карманные "активисты") выкрикивала заранее написанные реплики с обвинениями в адрес Николая Мартыненко. Все это было срежиссированым шоу для вбрасывания в информационное пространство очередного негатива относительно Мартыненко", - добавил Бойко.

По его словам, экс-депутат уже предоставил все показания по "делу "Энергоатома", в том числе - в рамках международной правовой помощи.

"Он готов сделать это снова, но только в предусмотренный законом способ. Зато НАБУ использует пиар-средства, пытаясь нивелировать отсутствие доказательств против Мартыненко и самого состава преступления", - подчеркнул Бойко.