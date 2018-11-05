Адвокат: НАБУ влаштувало "піар-шоу" з незаконним викликом Мартиненка на допит

Фото: Микола Мартиненко (УНІАН)

У Мартиненка назвали допит екс-депутата незаконним

Перед засіданням Шевченківського райсуду Києва у "справі Мартиненко" 5 листопада Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) влаштувало піар-шоу перед телекамерами, намагаючись "в порушення закону" вручити Миколі Мартиненку виклик на "незаконний допит". Про це заявив адвокат Петро Бойко, повідомляє прес-служба Мартиненка.

"Перед засіданням суду детектив НАБУ без законних підстав двічі намагався вручити Миколі Мартиненку виклик на допит у справі "Енергоатому" в рамках нібито міжнародної правової допомоги. Але це не мало юридичної сили, оскільки, згідно із законом, подібні виклики повинні обов'язково вирушати через Генеральну прокуратуру України. Однак НАБУ, усвідомлюючи провальність справи в суді, намагається підтримувати в публічному просторі звинувачення на адресу Миколи Мартиненка і використовує для цього будь-які засоби", - сказав адвокат.

"Після відмови захисників отримати незаконний "виклик на допит" детектив НАБУ прийшов в зал і перед телекамерами почав голосно вимагати від Мартиненка підписати цей "виклик", намагаючись насильно вручити йому в руки якісь папірці. Група підтримки НАБУ в залі суду (кишенькові "активісти") вигукувала заздалегідь написані репліки із звинуваченнями в адресу Миколи Мартиненка. Все це було зрежисованим шоу для вкидання в інформаційний простір чергового негативу щодо Мартиненка", - додав Бойко.

За його словами, екс-депутат вже надав усі свідчення по "справі "Енергоатому", в тому числі - в рамках міжнародної правової допомоги.

"Він готовий зробити це знову, але тільки у передбачений законом спосіб. Зате НАБУ використовує піар-кошти, намагаючись нівелювати відсутність доказів проти Мартиненка і самого складу злочину", - підкреслив Бойко.