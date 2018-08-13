Адвокат Медведчука угрожает подать в суд при показе "недостоверной информации" в фильме о Стусе

Адвокат Медведчука утверждает, что он "не играл существенной роли" в деле Василия Стуса

Адвокат Виктора Медведчука предупредил, что в случае "недостоверной информации" о своем клиенте в фильме про украинского поэта Василия Стуса, он не исключает обращения в суд. Об этом говорится в в заявлении адвоката Игоря Кириленко.

Адвокат подчеркнул, что Василию Стусу было инкриминирована статья 62 УК УССР (Антисоветская агитация и пропаганда), в случаях которой он "считался врагом советской власти" и приговор в подобных ситуациях был известен заранее, поэтому Виктор Медведчук в данном случае "не играл существенной роли".

По его словам, премьер-министр Украины Владимир Гройсман возглавил "беспрецедентную по своему цинизму пиар-кампанию".

"В случае выхода в прокат фильма «Стус» с недостоверной информацией о Викторе Медведчуке, я оставляю за собой право на соответствующие правовые действия, в частности направленные на запрет через суд демонстрации этого фильма", - сообщает адвокат.

Напомним, ранее сообщалось, что Гройсман осуждает "цензуры" фильма о Стусе. Владимир Гройсман поручил руководителям Министерства культуры и Госкино "сделать все возможное", чтобы в фильме про Василия Стуса, которая вскоре должна выйти на экраны, историю было подано "честно, полностью и без искажений".