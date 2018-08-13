Адвокат Медведчука погрожує подати до суду при показі "недостовірної інформації" у фільмі про Стуса

Адвокат Медведчука стверджує, що він "не грав суттєвої ролі" у справі Василя Стуса

Адвокат Віктора Медведчука попередив, що у випадку "недостовірної інформації" про свого клієнта у фільмі про українського поета Василя Стуса, він не виключає подання до суду. Про це йдеться у заяві адвоката Ігоря Кириленка.

Адвокат наголосив, що Василю Стусу було інкримінована стаття 62 КК УРСР (Антирадянська агітація і пропаганда), в випадках якої він "вважався ворогом радянської влади" й вирок в подібних ситуаціях був відомий заздалегідь, тому Віктор Медведчук у даному випадку "не грав суттєвої ролі".

З його слів, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман очолив "безпрецедентну за своїм цинізмом піар-кампанію".

"В разі виходу в прокат фільму «Стус» з недостовірною інформацією про Віктора Медведчука, я залишаю за собою право на відповідні правові дії, зокрема спрямовані на заборону через суд демонстрації цього фільму", - повідомляє адвокат.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Гройсман засуджує "цензурування" фільму про Стуса. Володимир Гройсман доручив очільникам Міністерства культури та Держкіно "зробити все можливе", щоб у фільмі про Василя Стуса, яка невдовзі має вийти на екрани, історію було подано "чесно, повністю і без перекручувань".