Гройсман осуждает "цензурирование" фильма о Стусе

В фильме про Василия Стуса вырезали все сцены с олигархом Виктором Медведчуком

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил руководителям Минкультуры и Госкино "сделать все возможное", чтобы в фильме о Василии Стусе, который вскоре должен выйти на экраны, история была подана "честно, полностью и без искажений". Об этом он сообщает на своей странице в Facebook.

"Недопустимо, когда кто-либо пытается влиять на украинское кино и подменять историческую правду на выгодную кому-то. Мы не должны с этим мириться", - заявил Гройсман.

Ранее сообщалось, что в фильме про Василия Стуса вырезали все сцены с олигархом Виктором Медведчуком.

По словам участников съемочного процесса, "продюсерам позвонили из администрации Медведчука" и сказали, что если они хотят доснять картину, не хотят провокаций, то нужно убрать сцену суда над Стусом ".

Фильм создает UM-GROUP Production при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Продюсер ленты Артем Денисов подтвердил информацию об удалении сцен из фильма, однако, по его словам, сцену с Медведчуком вырезали только из-за вопроса хронометража фильма. Информацию о звонке от имени Медведчука Денисов назвал фейком.

