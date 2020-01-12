Адвокат Кузьменко заявил, что ему месяц не дают ознакомиться с материалами

Фото: Юлия Кузьменко и Владислав Добош (РБК-Украина)

Также Кузьменко настаивает на повторном проведении следственного эксперимента

Адвокат подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что стороне защиты не дают ознакомиться с материалами. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Facebook адвоката Владислава Добоша.

По его словам, за последние 10 дней не провели ни одного следственного действия с участием Кузьменко, на которых настаивает она сама и сторона защиты.

"Месяц защите не дают ознакомиться с материалами, которые даже были публично озвучены. Потому собственно нет ни одного доказательства, который бы указывал на ее причастность! Сторона защиты предоставила следствию все материалы непричастности и подтверждения алиби врачу Юлии Кузьменко, но никто в нарушение законодательства Украины не спешит ее освобождать", - написал Добош.

Ранее сообщалось, что судьи Киевского апелляционного суда пожаловались на давление и попытки вмешательства в деятельность коллегии судей и осуществления правосудия со стороны адвоката подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Напомним, в ночь на 3 января в Киеве на улице Бульварно-Кудрявской проводили следственный эксперимент в деле убийства журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой врача и волонтера Юлии Кузьменко.