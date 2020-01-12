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Адвокат Кузьменко заявив, що йому місяць не дають ознайомитися з матеріалами

Новини » Суспільство     12.01.2020 - 14:07
Адвокат Кузьменко заявив, що йому місяць не дають ознайомитися з матеріалами
Фото: Юлія Кузьменко і Владислав Добош (РБК-Україна)

Також Кузьменко наполягає на повторному проведенні слідчого експерименту

Адвокат підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко заявив, що стороні захисту не дають ознайомитися з матеріалами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку у Facebook адвоката Владислава Добоша.

За його словами, за останні 10 днів не провели жодної слідчої дії за участі Кузьменко, на яких наполягає вона сама та сторона захисту.

"Місяць захисту не дають ознайомитися з матеріалами, які навіть були публічно озвучені. Бо власне немає жодного доказу, який би вказував на її причетність!
Сторона захисту надала слідству всі матеріали непричетності та підтвердження алібі лікара Юлії Кузьменко, але ніхто в порушення законодавства України не спішить її звільняти", - написав Добош.

Адвокат Кузьменко заявив, що йому місяць не дають ознайомитися з матеріалами

Раніше повідомлялося, що судді Київського апеляційного суду поскаржилися на тиск і спроби втручання в діяльність колегії суддів і здійснення правосуддя з боку адвоката підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко.

Нагадаємо, в ніч на 3 січня у Києві на вулиці Бульварно-Кудрявській проводили слідчий експеримент у справі вбивства журналіста Павла Шеремета за участі підозрюваної лікарки й волонтерки Юлії Кузьменко.

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