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Адвокат Коломойського відповів на нові звинувачення БЕБ

Вівторок 10 вересня 2024 19:24
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Адвокат Коломойського відповів на нові звинувачення БЕБ Фото: Ігор Коломойський (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Адвокат Ігоря Коломойського Олександр Лисак прокоментував нові звинувачення, висунуті Бюро економічної безпеки (БЕБ) проти його клієнта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraf.

Коментуючи опублікований БЕБ пресреліз, де бізнесмена Ігоря Коломойського було названо причетним до операцій з маскування і виведення 4 млрд гривень через "Реал Банк", Лисак заявив, що такі заяви є черговою спробою порушення прав його клієнта на презумпцію невинуватості.

"БЕБ додав нову порцію недостовірної інформації щодо нашого підзахисного", - заявив адвокат.

За його словами, Ігор Коломойський ніколи не мав банківських рахунків у "Реал Банку" і не міг впливати на його діяльність.

"Ігор Валерійович був лише клієнтом "ПриватБанку", який користувався його послугами. Інших доказів слідство не надало", - підкреслив Лисак.

Адвокат наголошує, що сучасна банківська система щодня оперує тисячами транзакцій між різними установами, і на цій основі робити висновки про причетність Коломойського до операцій в іншому банку неможливо.

Він також зауважив, що БЕБ намагається заповнити прогалину в доказах, створюючи теорії, що ґрунтуються на припущеннях про пов'язаність клієнта банку з усіма операціями, які відбувалися у той самий час.

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Ігор Коломойский
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