Адвокат Коломойского ответил на новые обвинения БЭБ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraf .

Комментируя опубликованный БЭБ пресрелиз, где бизнесмен Игорь Коломойский был назван причастным к операциям по маскировке и выводу 4 млрд гривен через "Реал Банк", Лысак заявил, что такие заявления являются очередной попыткой нарушения прав его клиента на презумпцию невиновности.

"БЭБ добавил новую порцию недостоверной информации о нашем подзащитном", - заявил адвокат.

По его словам, Игорь Коломойский никогда не имел банковских счетов в "Реал Банке" и не мог влиять на его деятельность.

"Игорь Валерьевич был только клиентом "ПриватБанка", который пользовался его услугами. Других доказательств следствие не предоставило", - подчеркнул Лысак.

Адвокат отмечает, что современная банковская система ежедневно оперирует тысячами транзакций между разными учреждениями, и на этой основе делать выводы о причастности Коломойского к операциям в другом банке невозможно.

Он также отметил, что БЭБ пытается восполнить пробел в доказательствах, создавая теории, основанные на предположениях о связанности клиента банка со всеми происходившими в то же время операциями.