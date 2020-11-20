Адвокат Героев Небесной сотни оценил эффективность расследования дел Майдана

Адвокат Героев Небесной сотни Павел Дикань считает не особо эффективной работу Госбюро расследований по делу Майдана. Он также считает, что передача материалов дела в ГБР и ознакомление с ними затянулись.

Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Семь лет спустя. Что изменилось в расследовании дел Майдана".

Отметим, большинство новых подозрений объявили следователям и прокурорам.

"Да, объявляются эти подозрения, в основном следователям и прокурорам, но надо понимать, что по многим преступлениям уже истек срок привлечения к ответственности (имеется в виду 5-летний срок давности за преступления средней тяжести, - ред.)", - объяснил адвокат.

Более того, ознакомление следователей с материалами дела затянулось почти на полгода. По его мнению, это не лучшим образом сказалось на качестве и сроках расследования дел.

Напомним, вчера полиция проводила обыски в Национальном музее Революции достоинства.

У Владимира Зеленского раскритиковали обыски в музее Революции Достоинства в Киеве. У президента обеспокоены, что обыски прошли накануне годовщины начала Революции Достоинства, ведь этот день остро переживается украинским обществом.