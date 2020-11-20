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Адвокат Героїв Небесної сотні оцінив ефективність розслідування справ Майдану

Автор: Олег Черниш, Анастасия Рокитна

Адвокат Героїв Небесної сотні Павло Дикань вважає не особливо ефективною роботу Держбюро розслідувань по справі Майдану. Він також вважає, що передача матеріалів справи в ДБР і ознайомлення з ними затягнулися.

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Про це він сказав в коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Сім років потому. Що змінилося в розслідуванні справ Майдану".

Зазначимо, більшість нових підозр оголосили слідчим і прокурорам.

"Так, оголошуються ці підозри, в основному слідчим і прокурорам, але треба розуміти, що щодо багатьох злочинів вже закінчився строк притягнення до відповідальності (мається на увазі 5-річний термін давності за злочини середньої тяжкості, - ред.)", - пояснив адвокат.

Більш того, ознайомлення слідчих з матеріалами справи затягнулося майже на півроку. На його думку, це не найкращим чином позначилося на якості і терміни розслідування справ.

Нагадаємо, вчора поліція проводила обшуки в Національному музеї Революції гідності.

У Володимира Зеленського розкритикували обшуки в музеї Революції Гідності у Києві. У президента стурбовані, що обшуки пройшли напередодні річниці початку Революції Гідності, адже цей день гостро переживається українським суспільством.

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