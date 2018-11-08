Адвокат Гандзюк направила звернення про виключення Антона Геращенко зі складу ТСК

Фото: Антон Геращенко (УНІАН)

За словами подруги активістки, Геращенко неодноразово говорив неправду щодо справи про напад

Адвокат померлої громадської активістки Катерини Гандзюк вимагає виключити зі складу тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної ради народного депутата Антона Геращенка. Про це під час засідання комісії заявила подруга Гандзюк Марина Хромих, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона підкреслила, що Геращенко неодноразово говорив неправду у справі нападу на активістку.

"Для того, щоб робота ТСК була належним чином проведена, ми вимагаємо, щоб членом ТСК не був Антон Геращенко. Антон Геращенко неодноразово брехав по справі нападу на Катерину, неодноразово брехав по справах нападів на інших активістів, неодноразово висловлював якісь незрозумілі аргументи. Нам за кілька хвилин піднесуть звернення від адвоката Євгенії Закревської про виключення Геращенко зі складу комісії", - повідомила подруга Гандзюк.

Нагадаємо, глава ТСК, народний депутат Борислав Береза заявив, що під час засідань ТСК з питань розслідування нападів на активістів очікується, що участь у них візьмуть правоохоронці, які займалися розслідуванням нападів.

Як писало РБК-Україна раніше, генеральний прокурор Юрій Луценко повідомляв, що всі матеріали розслідування вбивства Гандзюк повністю засекречені. Луценко, зокрема, підкреслив, що слідство не завершене, а тому створена Радою комісія не зможе отримати доступ до документів.