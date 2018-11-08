ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Адвокат Гандзюк направила звернення про виключення Антона Геращенко зі складу ТСК

Новини » Політика    08.11.2018 - 15:59
Фото: Антон Геращенко (УНІАН)
Фото: Антон Геращенко (УНІАН)

За словами подруги активістки, Геращенко неодноразово говорив неправду щодо справи про напад

Адвокат померлої громадської активістки Катерини Гандзюк вимагає виключити зі складу тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної  ради народного депутата Антона Геращенка. Про це під час засідання комісії заявила подруга Гандзюк Марина Хромих, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона підкреслила, що Геращенко неодноразово говорив неправду у справі нападу на активістку.

"Для того, щоб робота ТСК була належним чином проведена, ми вимагаємо, щоб членом ТСК не був Антон Геращенко. Антон Геращенко неодноразово брехав по справі нападу на Катерину, неодноразово брехав по справах нападів на інших активістів, неодноразово висловлював якісь незрозумілі аргументи. Нам за кілька хвилин піднесуть звернення від адвоката Євгенії Закревської  про виключення Геращенко зі складу комісії", - повідомила подруга Гандзюк.

Нагадаємо, глава ТСК, народний депутат Борислав Береза заявив, що під час засідань ТСК з питань розслідування нападів на активістів очікується, що участь у них візьмуть правоохоронці, які займалися розслідуванням нападів.

Як писало РБК-Україна раніше, генеральний прокурор Юрій Луценко повідомляв, що всі матеріали розслідування вбивства Гандзюк повністю засекречені. Луценко, зокрема, підкреслив, що слідство не завершене, а тому створена Радою комісія не зможе отримати доступ до документів.

ТСК розглядатиме не більше 5 справ щодо нападів на активістів, - Береза Засідання ТСК відбуватиметься за участю правоохоронців, - нардеп
Новини України Антон ГеращенкоВСККатерина Гандзюк
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся