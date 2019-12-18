Адвокат Фирташа подтвердил, что перечислил Парнасу 1 млн долларов

Швейцарский адвокат украинского олигарха Дмитрия Фирташа заявил, что он одолжил 1 миллион долларов Льву Парнасу, деловому партнеру личного адвоката президента США Руди Джулиани. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Адвокат Ральф Изенеггер заявил, что одолжил средства Парнасу и его жене, чтобы они приобрели жилье во Флориде. Он добавил, что заемный кредит является личной деловой операцией.

"Средства были полностью моими, и я не действовал в этом деле по просьбе или от имени кого-то из моих клиентов или кого-то другого", - сказал юрист.

Ранее сообщалось, что американские прокуроры установили, что деловой партнер Руди Джулиани - личного адвоката президента США - Лев Парнас получил 1 миллион долларов от адвоката украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Льва Парнаса и его помощника Игоря Фрумана обвиняют в том, что они, работая на заказ одного или нескольких украинских государственных чиновников, пытались добиться отставки посла США в Украине Мари Йованович.

Американские СМИ, в частности NBC, уже заявили, что одним из таких чиновников является бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Ранее он обвинил в коррупции бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Многие называют эти обвинения необоснованными.

Парнас и Фруман отказались признавать вину по всем пунктам обвинения. Хотя теперь факт начисления 1 млн долларов вызывает у прокуроров вопрос о характере и о заказчиках работы, которую выполняли Парнас и Фруман.