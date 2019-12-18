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Адвокат Фірташа підтвердив, що перерахував Парнасу 1 млн доларів

Новини » Політика     18.12.2019 - 18:24
Адвокат Фірташа підтвердив, що перерахував Парнасу 1 млн доларів
Фото (зліва направо): Руді Джулиани і Лев Парнас (hvylya.net)

Він запевняє, що кошти були особистими

Швейцарський адвокат українського олігарха Дмитра Фірташа заявив, що він позичив 1 мільйон доларів Леву Парнасу, діловому партнеру особистого адвоката президента США Руді Джуліані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Адвокат Ральф Ізенеггер заявив, що позичив кошти Парнасу та його дружині, щоб вони придбали житло у Флориді. Він додав, що позиковий кредит є особистою діловою операцією.

"Кошти були повністю моїми, і я не діяв у цій справі на прохання чи від імені когось із моїх клієнтів чи справді когось іншого", - сказав він у заяві.

Раніше повідомлялося, що американські прокурори встановили, що діловий партнер Руді Джуліані - особистого адвоката президента США - Лев Парнас отримав 1 мільйон доларів від адвоката українського олігарха Дмитра Фірташа.

Льва Парнаса і його помічника Ігоря Фрумана звинувачують у тому, що вони, працюючи на замовлення одного або кількох українських державних чиновників, намагалися домогтися відставки посла США в Україні Марі Йованович.

Американські ЗМІ, зокрема NBC, вже заявили, що одним з таких чиновників є колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко. Раніше він звинуватив у корупції колишнього віце-президента США Джо Байдена і його сина Гантера. Багато хто називає ці звинувачення необґрунтованими.

Парнас і Фруман відмовилися визнавати провину за всіма пунктами обвинувачення. Хоча тепер факт нарахування 1 млн доларів викликає у прокурорів запитання про характер і про замовників роботи, яку виконували Парнас і Фруман.

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Новини України імпічментДмитро Фірташ
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