Адвокат Фейгин заявил об еще одном задержанном украинце в РФ

В СИЗО Москвы появился еще один украинец, которого задержало ФСБ России

Адвокат незаконно осужденного в России журналиста Романа Сущенко сообщил о том, что в СИЗО Москвы содержится еще один гражданин Украины. Об этом передает "Укринформ".

Украинского проводника Сергея Бугайчука, который работает в вагонном депо "Ковель", было задержано 11 июля 2018 года. Ему инкриминируют, что в составе группы из нескольких человек он якобы переправлял через границу Украины и РФ пистолет Glock, а также 10 стволов для пистолета "Макаров" с намерением дальнейшей продажи.

"Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей... Здесь в очереди на посещение я пообщался с его женой", - заявил Фейгин.

Этим делом занимаются сотрудники ФСБ России. Ему инкриминируется ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), ч. 3 (деяния, совершенные организованной группой).

В постановлении об аресте было указано о "тяжком преступлении", и "безальтернативном наказании" со сроком более трех лет. Сам Бугайчук себя виновным не признавал.

Фейгин сообщил, что Консульство Украины уже занято поиском защиты украинца.

Напомним, глава Службы безопасности Украины заявил, что РФ сознательно блокирует переговоры по освобождению заложников.

"К сожалению, на сегодняшний день переговоры по освобождению заложников сознательно блокируются РФ как инструмент давления на Украину", - заявил он.