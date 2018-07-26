Адвокат Фейгін заявив про ще одного затриманого українця в РФ

В СІЗО Москви з'явився ще один українець, якого затримало ФСБ Росії

Адвокат незаконно засудженого в Росії журналіста Романа Сущенка повідомив про те, що в СІЗО Москви утримується ще один громадянин України. Про це передає "Укрінформ".

Українського провідника Сергія Бугайчука, який працює в вагонному депо "Ковель", було затримано 11 липня 2018. Йому інкримінують, що у складі групи із кількох осіб він ніби-то переправляв через кордон України та РФ пістолет Glock, а також 10 стволів для пістолета "Макаров" з наміром подальшого продажу.

"Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою... Тут у черзі на відвідування я поспілкувався з його дружиною", - заявив Фейгін.

Цією справою займаються співробітники ФСБ Росії. Йому інкримінується ст. 222 КК РФ (незаконне придбання, передавання, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів), ч. 3 (діяння, вчинені організованою групою).

В постанові про арешт було вказано про "тяжкий злочин", та "безальтернативне покарання" зі строком покарання більше трьох років. Сам Бугайчук себе винним не визнавав.

Фейгін повідомив, що Консульство України вже зайняте пошуком захисту для українця.

Нагадаємо, глава Служби безпеки України заявив, що РФ свідомо блокує переговори по звільненню заручників.

"На жаль, на сьогоднішній день переговори по звільненню заручників свідомо блокуються РФ як інструмент тиску на Україну", - заявив він.