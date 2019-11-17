Адвокат будет добиваться прекращения дела против украинских моряков после передачи кораблей

Фото: украинские моряки (РБК-Украина)

По его словам, планируется "воздержаться от действий, которые могут усугубить спор"

Адвокат украинских моряков Николай Полозов заявил, что намерен добиваться прекращения уголовного дела против украинских моряков после передачи Российской Федерацией кораблей Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, планируется "воздержаться от действий, которые могут усугубить спор".

"Де-факто Россия участвует во всех процедурах международного трибунала и выполняет те пункты, которые ее касаются в приказе о временных обеспечительных мерах. Первый пункт был - освобождение моряков, это сделано, второй - передача кораблей, он осуществляется. Третий пункт - воздержаться от действий, которые могут усугубить спор, в данном случае мы будем говорить о прекращении дела после того, как моряков и корабли передадут", - заявил он

По его информации, на месте находятся "следователи следственного управления ФСБ, которые, по всей видимости, осуществляют на месте необходимые процессуальные действия".

"Насколько мне известно, они будут выведены в определенную точку в нейтральные воды, там будут представители украинской стороны, которые произведут приемку (кораблей - ред.) и предметов, которые на них находятся", - добавил Полозов.

Напомним, 17 ноября российские военные начали буксировку с причала Керченского морского вокзала украинских военных кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые в 2018 году были взяты в плен в Керченском проливе.

Позже стало известно, что украинские корабли будут переданы пограничникам Украины в Черном море в районе мыса Тарханкут.

Отметим, что Украина отправила буксиры и поисково-спасательный корабль "Сапфир" за захваченными Россйской Федерацией в Керченском проливе военными кораблями. Также была информация, что из портов "Южное", "Черноморское" и "Одесса" за кораблями вышли поисково-спасательный корабль "Сапфир", буксиры "Титан" и "Гайдамака".