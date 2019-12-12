АДС "Львовгаза" отреагировала на 21,5 тыс. вызовов потребителей

За 11 месяцев текущего года аварийно-диспетчерская служба АО "Львовгаз" отреагировала на 21,5 тыс. вызовов от потребителей голубого топлива Львовской области. Около 80% обращений касаются утечек газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Чаще всего потребители газа Львовской области обращаются к аварийной службе АО "Львовгаз" для ликвидации утечек голубого топлива. По словам пресс-службы, с начала 2019 года аварийные бригады 104 обнаружили и ликвидировали 22 829 утечек природного газа в домах потребителей области и 8 199 непосредственно во Львове. Кроме того, частыми также являются вызовы с подозрениями на отравление угарным газом и массовые псевдозаминирования – 127 и 173 соответственно.

"Самовольная установка или ремонт газового оборудования – основные причины утечек газа. К сожалению, потребители пренебрегают элементарными правилами безопасности и доверяют ремонт своего газового оборудования, так называемым "кулибиным" или же вмешиваются сами. Газ – взрывоопасное вещество и забывать об этом нельзя! За сутки мы получаем около 65 вызовов и подавляющее большинство из них – именно утечки газа", - отмечает начальник АДС АО "Львовгаз" Тарас Радчук.

В пресс-службе добавили, что немалое количество обращений клиентов "Львовгаза" касается утечек газа на внутридомовых сетях. Однако, регулярное техническое обслуживание газовых приборов и внутридомовых сетей – зона ответственности собственников, балансодержателей или арендаторов жилья. От начала 2019 года эта услуга является рыночной, а право на проведение таких работ будет иметь любая компания, которая получит разрешение от Управления Гоструда в Львовской области. При этом, выезды на аварийные вызовы потребителей, как и ранее, осуществляет только аварийно-диспетчерская служба АО "Львовгаз".

"Аварийно-диспетчерская служба "Львовгаза" работает 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Если вы почувствовали запах газа в квартире, нужно немедленно вызвать аварийную службу по номеру "104", а до прибытия бригады действовать по указаниям диспетчера", - говорится в сообщении.