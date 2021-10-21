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АДС "Харьковгоргаза" ликвидировала 5 тысяч опасных ситуаций на внутридомовых сетях

Автор: Мария Тарарыева

С начала года специалисты службы 104 "Харьковгоргаза" локализовали более 5 тысяч аварийных ситуаций на внутридомовых газовых сетях. Ежедневно диспетчеры службы принимают около 50 вызовов от жителей города. Основная часть обращений потребителей связана с выявлением утечки природного газа на внутренних газовых сетях.

Об этом сообщает пресс-служба "Харьковгоргаза".

"С началом отопительного сезона и наступлением холодов учащаются обращения в аварийно-диспетчерскую службу. Это связано с тем, что люди начинают включать газовые отопительные приборы", - прокомментировал главный инженер Игорь Шухат.

В компании отмечают, что как правило, владельцы квартир пренебрегают простыми правилами безопасности, в том числе не проводят регулярное техническое обслуживание внутридомовых сетей газоснабжения. Согласно Закону Украины "О жилищно-коммунальных услугах", ответственным за состояние внутридомовых систем является владелец домовладения или совладельцы многоквартирного дома. Они должны заключить договор на проведение технического обслуживания.

"Выполнять работы на газовых сетях должна компания, у которой есть необходимые разрешения на работы с газовым оборудованием, материально-техническую базу и квалифицированный персонал", - говорится в сообщении.

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ХарьковГаз