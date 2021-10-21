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АДС "Харківміськгазу" ліквідувала 5 тисяч небезпечних ситуацій на внутрішньобудинкових мережах

Автор: Марія Тарариєва

З початку року фахівці служби 104 "Харківміськгазу" локалізували понад 5 тисяч аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових газових мережах. Щодня диспетчери служби приймають близько 50 викликів від жителів міста. Основна частина звернень споживачів пов'язана з виявленням витоку природного газу на внутрішніх газових мережах.

Про це повідомляє прес-служба "Харківміськгазу".

"З початком опалювального сезону і настанням холодів частішають звернення в аварійно-диспетчерську службу. Це пов'язано з тим, що люди починають включати газові опалювальні прилади", - прокоментував головний інженер Ігор Шухат.

У компанії відзначають, що як правило, власники квартир нехтують простими правилами безпеки, в тому числі не проводять регулярне технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж газопостачання. Відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги", відповідальним за стан внутрішньобудинкових систем є власник домоволодіння або співвласники багатоквартирного будинку. Вони повинні укласти договір на проведення технічного обслуговування.

"Виконувати роботи на газових мережах повинна компанія, у якої є необхідні дозволи на роботи з газовим обладнанням, матеріально-технічну базу і кваліфікований персонал", - йдеться в повідомленні.

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ХарківГаз