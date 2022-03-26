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АДС "Харьковгаз" и "Харьковгоргаз" возобновили газоснабжение в пригороде Харькова

Фото: газовый вентиль (УНИАН)
Автор: Мария Тарарыева

Ремонтные бригады АО "Харьковгаз" и АО "Харьковгоргаз" возобновили газоснабжение для тысяч потребителей в пригороде Харькова.

Об этом сообщает пресс-служба Региональной газовой компании.

"Специалисты двух компаний проводили восстановление сети, обеспечивающей газом почти 10 тысяч домохозяйств и которая была повреждена во время бомбардировки врагом. Несмотря на риск и сложности делать, совместными усилиями удалось завершить ремонт и начать пуск газа в дома", - говорится в сообщении.

В другом населенном пункте газовики завершили ремонт газопровода низкого давления и восстановили газоснабжение для 770 семей.

"В общем, за сутки 25 марта газовикам удалось возобновить доставку газа до более, чем 6 000 домохозяйств в Харьковской, Сумской, Киевской, Запорожской и Николаевской областях. С начала войны российские оккупанты лишили газа более 330 000 домохозяйств по всей Украине", - говорится в сообщении.

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